A Earth Journalism Network (EJN), um fundo para a promoção e o desenvolvimento do jornalismo ambiental, oferece bolsas para a produção de reportagens sobre ameaças à biodiversidade global ou sobre novas soluções para a conservação ambiental. As propostas de pauta devem ser inscritas até 17.fev.2017.

As bolsas vão de US$ 1 mil a US$ 2 mil e variam de acordo com as pautas e os métodos de cobertura. Há flexibilidade no orçamento para propostas que requeiram investigação ou que usem propostas inovadoras de storytelling. Assuntos que já são bem difundidos e que tenham ampla cobertura na imprensa ou que não promovam novos ângulos de observação têm menos chances de serem selecionados.

Podem inscrever propostas jornalistas (on-line, impresso e televisão) e outros profissionais da mídia que tenham um histórico na produção de reportagens na área de jornalismo ambiental. Freelancers e profissionais de todos os tipos de veículos de mídia (grandes ou pequenos) são encorajados a se inscreverem.

As reportagens produzidas podem ser publicadas no veículo de origem de jornalista e também publicadas e distribuídas pela EJN.

As propostas de pauta devem ser enviadas com um orçamento detalhado dos gastos previstos para a produção da reportagem, que deve seguir este molde. As inscrições devem ser feitas através do formulário on-line, no site da EJN.