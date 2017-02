No próximo 10 de março, Abraji e Transparência Brasil lançam o site Achados e Pedidos, maior banco on-line de pedidos de acesso a informações e respostas de órgãos públicos do país. A apresentação do site acontecerá durante o seminário gratuito "Acesso à Informação e Controle Social", no auditório da FGV Direito SP (R. Rocha, 233 - São Paulo - SP). Inscrições via formulário on-line Após o lançamento, jornalistas experientes no uso de informações públicas se reúnem em uma mesa-redonda para debater as principais dificuldades para obter dados públicos e o quanto vale a pena enfrentá-las: Philip Eil (freelancer, EUA) venceu em 2015 uma batalha judicial contra a agência de combate às drogas norte-americana em busca dos documentos de um processo contra um médico condenado por tráfico de medicamentos controlados. Após a eleição de Donald Trump, sugere que os colegas e os cidadãos tornem sua administração a mais demandada via lei de acesso. Rubens Valente (Folha de S.Paulo; a confirmar) é um dos repórteres que mais usa a LAI para apurações, especialmente na esfera federal. Leo Arcoverde (Fiquem Sabendo) dedica-se exclusivamente a obter dados dos poderes públicos paulistas e paulistanos por meio de pedidos de acesso a informações e transformá-los em reportagens. Para se inscrever e participar do evento gratuitamente, basta preencher este formulário. Achados e Pedidos O grande diferencial do Achados e Pedidos é permitir a realização de buscas em dados que tenham sido obtidos por meio de solicitações feitas via Lei de Acesso a Informações. Assim, o usuário poderá encontrar uma informação específica dentro de um conjunto de dados públicos obtido via transparência passiva. O site, cujo desenvolvimento foi financiado pela Fundação Ford, contará com a participação dos próprios usuários para aumentar sua base de informações. Depois de fazer um cadastro simples e gratuito, qualquer pessoa poderá enviar o pedido que fez e o resultado que obteve, caso tenha sido respondido. Nesta etapa inicial, o Achados e Pedidos reúne solicitações e respostas dos Executivos federal, estadual de São Paulo e municipal de São Paulo; TCU, TJ de Santa Catarina, TJ do Mato Grosso e Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Também apresenta dados compilados por parceiros: Ação Educativa; Aos Fatos; Lupa; E aí, vereador?; Artigo 19; Fiquem Sabendo; Livre.jor; Open Knowledge Brasil; Instituto Sou da Paz. As informações na base de dados do Achados e Pedidos comporão ainda uma visão geral do funcionamento da Lei de Acesso a Informações no país: quais órgãos públicos respondem, quais não respondem, comparações regionais etc. O site já inicia suas atividades com 23.471 pedidos cadastrados.