Estão abertas as inscrições de uma nova edição do curso de desenvolvimento urbano para jornalistas, oferecido pelo Lincoln Institute of Land Policy. Com três dias de duração, entre 13 e 15 de Março, o objetivo é aproximar jornalistas da América Latina de conceitos de gestão do solo e de políticas públicas urbanas. As inscrições vão até 6 de fevereiro.

O curso, em espanhol “Políticas de Suelo Urbano para Periodistas Latinoamericanos” ocorrerá em Buenos Aires e os selecionados terão as despesas de transporte, hospedagem e refeições pagas. Gastos com transporte terrestre na cidade de origem, em Buenos Aires e os jantares não estão incluídos.

Saiba mais sobre os requisitos do curso no edital: http://www.lincolninst.edu/sites/default/files/sources/courses/convocatoria-e-informacion_3.pdf e inscreva-se aqui.

A Abraji apoia o curso e, juntamente com o Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), ajudará na seleção dos inscritos. Desde 2009 já ocorreram 5 edições do curso em São Paulo com apoio da Abraji e uma no ano passado em Lima em parceria com o Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).