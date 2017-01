A Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE) organiza um programa de treinamento para jornalistas em início de carreira e estudantes de mestrado. O curso tem duas semanas de duração e examina a ética do jornalismo contemporâneo por meio da análise do papel dos jornalistas na Alemanha nazista e durante o Holocausto.

O programa terá início na Alemanha, com 6 dias de hospedagem em Berlim, seguido por 7 dias na Polônia, e aborda diversas áreas integradas, como história, cultura, filosofia e fontes documentais. Os selecionados também vão participar de entrevistas com sobreviventes do Holocausto, além de realizar visitas técnicas a jornais alemães e poloneses. Workshops em Auschwitz também estão programados.

Todos os custos do programa, incluindo passagens aéreas dentro da Europa, além de alojamento e alimentação são cobertos pela organização. Em relação ao transporte aéreo, o programa cobrirá despesas até o valor equivalente ao de uma passagem de Nova York à Europa. Os bolsistas não são obrigados a viajarem por Nova York, mas são responsáveis por qualquer custo que ultrapasse o valor de um voo que comece e termine em Nova York. Há a possibilidade de receber auxílios financeiros adicionais, de acordo com a necessidade de cada selecionado.

Para participar, é necessário estar interessado na carreira de jornalista ou se encaixar em uma das seguintes categorias: 1) inscrito e estudando em um programa de mestrado de qualquer tipo e planejando uma carreira como jornalista; 2) trabalhando como jornalista e formado na graduação entre maio de 2012 e maio de 2016, ou formado no mestrado entre maio de 2015 e janeiro de 2016. É necessário ter fluência em inglês.

A previsão é que o programa aconteça de 21.mai.2017 a 2.jun.2017. As inscrições devem ser realizadas até 5.jan.2017, através do site da FASPE. De 10 a 15 jornalistas de todo o mundo serão selecionados para realizar a viagem.

Durante o programa, serão abordados os seguintes tópicos: “Desafios Éticos das Reportagens sobre Abusos de Direitos Humanos, “A Relação entre a Autoridade do Estado e o Jornalismo - Censura e Propaganda”, “O Papel da Mídia na Criação e Lembrança da Narrativa Histórica” e “O Papel da Nova Mídia no Jornalismo Contemporâneo”.

O objetivo da FASPE é fornecer aos recém-formados novos insights e idéias que vão ajudá-los a resolver problemas de raciocínio moral em suas carreiras, através da exploração desses assuntos e de visitas aos locais do Holocausto.

Os alunos irão alimentar um blog diário, com as experiências que viveram durante o programa. O material produzido pelos bolsistas de 2016 pode ser encontrado neste link.