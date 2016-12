O 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo será realizado pela Abraji em São Paulo, nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho de 2017. Mais uma vez, a Universidade Anhembi Morumbi receberá, em seu campus Vila Olímpia (R. Casa do Ator, 275), o maior encontro de jornalistas do país. As inscrições serão abertas em abril, e deverão ser feitas exclusivamente pela internet. Em 2016, o Congresso da Abraji reuniu cerca de 850 jornalistas, professores e estudantes de jornalismo para trocar experiências e entrar em contato com as mais modernas técnicas de reportagem, além de novas iniciativas jornalísticas e temas como corrupção, modelos de financiamento e fact-checking. Como já é tradicional, a programação do 12º Congresso terá painéis de debates e oficinas práticas paralelamente – ou seja, a cada horário haverá mais de uma atividade. O participante deverá escolher o painel a que quer assistir em cada horário. Haverá também sessões especiais exclusivas. Os valores e outras informações serão divulgados em breve no site e nas redes sociais da Abraji.