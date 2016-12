O McGraw Center for Business Journalism da City University of New York organiza um programa de bolsas para apoiar a cobertura detalhada sobre negócios e economia global. A bolsa oferece apoio editorial e financeiro para jornalistas que precisam de tempo e recursos para se dedicarem a matérias complexas e demoradas. Jornalistas com pelo menos cinco anos de experiência podem se candidatar ao programa, que tem três meses de duração e acontece na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O McGraw Center for Business Journalism realiza a seleção dos bolsistas duas vezes por ano. Em 2016, 4 jornalistas foram selecionados no mês de julho para participar do programa. Para edição atual, os interessados devem preencher o formulário de inscrição até 15.dez.2016. A edição seguinte deverá receber inscrições até 31.mai.2017 O programa aceita candidaturas para reportagens de meios impressos e rádio. Os bolsistas receberão US$ 5 mil por mês durante três meses para desenvolver projetos de reportagem, além de apoio na edição da matéria completa. As reportagens concluídas também poderão ser publicadas em veículos de mídia americanos ou como e-book, através da editora da CUNY. Jornalistas freelance, bem como repórteres e editores que trabalham em organizações de notícias podem se inscrever. Jornalistas internacionais também são elegíveis desde que a reportagem seja concluída em inglês e direcionada a um veículo de comunicação americano. Para participar da seleção, os candidatos devem enviar uma proposta de pauta com no máximo três páginas, através de um formulário online da CUNY.