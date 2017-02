23/02/17 - 19h15 - Fotógrafo é atingido por arma letal durante operação da Polícia Militar de São Paulo

Os repórteres fotográficos Carlos Gildário Lima de Oliveira e Marcelo Carneiro da Silva foram atingidos nesta quinta (23.fev.2017) durante a Operação Nova Luz, realizada pela Polícia Militar no centro de São Paulo. O ferimento Carlos foi causado por um disparo de arma de fogo. Não foi possível confirmar qual objeto atingiu Marcelo. O tiro acertou a coxa de Carlos, que foi levado a um pronto socorro. Marcelo não se feriu gravemente porque o objeto acertou o celular que o fotógrafo carregava no bolso. Os dois profissionais atuam como freelancers, segundo informações do jornal O Globo. A ARFOC-SP (Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo) e a Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) repudiaram a violência contra os profissionais.