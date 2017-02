A Pesquisa Liberdade de Imprensa 2017 está sendo promovida pelo Portal IMPRENSA, em parceria com a FRAN6 Pesquisa, com o objetivo de levantar a percepção dos jornalistas brasileiros quanto ao grau de liberdade na redação e publicação de matérias, e no exercício da profissão. A Abraji é apoiadora da pesquisa e do evento em que os resultados serão apresentados, o 9º Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia que ocorrerá no dia 2 de maio, na sede da OAB-DF, em Brasília. A pesquisa procura também identificar as principais formas de pressão que os profissionais sofrem atualmente, as mudanças na liberdade de expressão nas redações nos últimos 10 anos e a percepção da liberdade na imprensa internacional. Até o dia 10 de março ela pode ser respondida por jornalistas autônomos e contratados das cinco regiões do Brasil. Para contribuir com a Pesquisa Liberdade de Imprensa 2017, clique aqui.