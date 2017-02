Um curso on-line e gratuito de inglês específico para jornalismo está com as inscrições abertas. O treinamento foi desenvolvido pela Universidade da Pensilvânia e é financiado pelo Departamento de Estado dos EUA. As aulas começam no dia 20.fev.2017. As aulas foram criadas para pessoas que têm o inglês como segunda língua e que estão interessados em desenvolver as habilidades necessárias para uma carreira no jornalismo moderno. O programa vai explorar as mídias impressa e digital através de leituras e palestras em vídeo, expandindo os vocabulários nas áreas específicas e aumentando as habilidades em ler, pesquisar e desenvolver histórias jornalísticas globais e locais. O treinamento está dividido em diferentes unidades e pode ser feito por qualquer pessoa, não só por jornalistas. Os que chegarem até o final do curso e completarem as atividades propostas podem receber um certificado emitido pela Universidade da Pensilvânia. As inscrições podem ser feitas aqui.