O World Press Institute of Journalism oferece uma bolsa para interessados em aprofundar conhecimentos sobre jornalismo dos Estados Unidos. O programa é voltado para profissionais experientes, e consiste em uma agenda de estudos, viagens e entrevistas por todo o país. O objetivo principal da bolsa é mostrar aos selecionados as condições de trabalho dos jornalistas nos Estados Unidos. Os bolsistas deverão reportar sobre diferentes questões sociais para compreender como as instituições dos Estados Unidos encaram-nas. A bolsa começa em agosto e termina em outubro de 2017. Os selecionados irão passar três semanas em Minnesota e depois vão viajar para diferentes cidades, incluindo Nova York e Washington D.C., para realizar reuniões, entrevistas e visitas. Na semana final da bolsa, os selecionados retornam para Minnesota. Para participar, o jornalista tem que ter fluência em inglês e 5 anos de carreira, no mínimo. Desde 1961, mais de 600 jornalistas de 100 países fizeram parte do do programa. Todas as despesas, incluindo alojamento e transporte aéreo, são cobertas pelo instituto. O prazo de inscrição é até 15 de fevereiro e para participar do processo seletivo é necessário preencher este formulário on-line.