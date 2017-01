Publicado em 24.dez.2016 no Portal Comunique-se. O Estadão está em busca de novos estagiários de redação. Feito por meio do site vagas.com, o anúncio orienta que as inscrições ficaram abertas até 4 de janeiro. Para fazer parte do processo de seleção, o interessado precisará estar devidamente matriculado no 3º ano da graduação em jornalismo ao decorrer de 2017. Ter fluência no idioma inglês é outra exigência para concorrer a uma das cinco vagas ofertadas. O estágio desta vez terá duração de seis meses, com seis horas diárias de trabalho (conforme as leis vigentes). O veículo recrutador afirma que o quinteto a ser escolhido terá direito a bolsa auxílio e outros benefícios. O valor a ser recebido por mês, entretanto, não foram divulgados. A equipe do Grupo Estado não faz distinção entre instituições de ensino. Na chamada para a nova turma de seu programa de estágio, a empresa de mídia informa, contudo, que os candidatos precisam morar na capital paulista. Os responsáveis pelo projeto ressalta que os escolhidos acompanharão palestras, aulas e treinamentos antes de irem para a parte prática. “Durante os seis meses, ainda participarão de outros projetos de treinamento desenvolvidos periodicamente para os jornalistas do Grupo e de algumas atividades promovidas pelos Cursos Estado de Jornalismo, mais conhecidos como os cursos de Focas do Estadão”, ressaltam os responsáveis pelo programa – ao destacar a interação dos estudantes com profissionais gabaritados da casa. Para se candidatar ao programa de estágio em jornalismo do Estadão, é necessário ter conta ativa no site vagas.com.