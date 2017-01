As inscrições para a Bolsa Thomsom Reuters acabam de ser abertas pelo Reuters Institute for the Study of Journalism. Fundado em 1983, o programa seleciona 6 bolsistas para estudar temas do jornalismo na Inglaterra durante um período de 3, 6 ou 9 meses, com financiamento completo,,e publicar sua pesquisa acadêmica..

O objetivo é que, durante seus estudos, os selecionados desenvolvam entendimento acadêmico da indústria de mídia global. As pesquisas, treinamentos e seminários serão realizados no Reuters Institute for the Study of Journalism, que faz parte do Departamento de Política e Relações Internacionais da Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das mais antigas e renomadas universidades do mundo.

Os selecionados terão acesso a especialistas, acadêmicos e líderes, além de um supervisor acadêmico da Universidade de Oxford, que ajudará na produção de uma peça acadêmica de pesquisa com qualidade para publicação. Visitas guiadas a organizações de notícias como BBC, The Guardian, Thomson Reuters e Financial Times estão na programação dos selecionados.

Os candidatos interessados devem ser jornalistas com no mínimo 5 anos de experiência, de qualquer lugar do mundo e de qualquer meio. Fluência em inglês é obrigatória.

Além do financiamento completo do curso e passagens aéreas, os selecionados receberão um pagamento mensal de £1,500 para pagar suas despesas.

As inscrições devem ser realizadas através do site do Reuters Institute, até 31.jan.2017.