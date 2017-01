A International Women´s Media Foundation (IWMF) procura jornalistas mulheres que estejam interessadas em realizar uma viagem de produção de reportagem à Colômbia e a El Salvador. A viagem está prevista para acontecer de 26 de março a 8 de abril de 2017. Todas as despesas serão cobertas pela IWMF. Ao todo, serão selecionadas 12 jornalistas. Dessas, 6 jornalistas vão produzir reportagens sobre mulheres, paz e segurança na Colômbia. O grupo ficará baseado na cidade de Quidbó, localizada no departamento de Chocó. Concomitantemente, outro grupo de 6 jornalistas vai realizar a cobertura de temas relacionados ao desenvolvimento rural e a segurança. Elas ficarão baseadas em San Salvador, capital de El Salvador. Ambos os grupos começarão a jornada na Cidade do México, onde vão participar de um treinamento de segurança e assistirão a aulas e workshops sobre a história da América Latina e das regiões a serem visitadas. Depois disso, vão partir para as cidades designadas por 8 dias, para conversar com jornalistas locais, colaborar com suas colegas de outros países, além de conhecer recursos e locais relevantes para suas reportagens. Para participar, as jornalistas devem trabalhar em algum veículo de comunicação ou serem repórteres freelance com, no mínimo, 3 anos de experiência profissional. As inscrições são aceitas em espanhol e inglês e as jornalistas devem demonstrar o apoio de um editor ou um portfólio de publicações em meios de comunicação. As reportagens produzidas em viagens de reportagem anteriores foram publicadas em vários veículos de todo o mundo e podem ser lidas aqui. O IWMF também possui bolsas para a produção de reportagens na África e em outras regiões da América Latina. Todas as despesas com logística, alojamento, refeições, tradutores e vistos serão cobertas pela IWMF. As inscrições podem ser realizadas até 17 de janeiro de 2017, através do site da IWMF. O programa é parte da iniciativa Adelante, da IWMF, que já enviou 30 jornalistas estrangeiras para realizar a cobertura de assuntos relevantes para a América Latina. Até 2020, a IWMF pretende enviar 250 jornalistas para viagens de reportagem.