13/12/16 - 20h31 - Abraji Abraji repudia ameaça de juíza do MT a repórteres

A Abraji repudia a atitude da juíza Selma Rosane Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, de ameaçar jornalistas com prisão durante audiência realizada nesta segunda-feira (12.dez.2016). A magistrada exigiu que os repórteres que cobriam o depoimento de Giovani Guizardi, réu na Operação Rêmora, retirassem as imagens dos sites para os quais trabalham "em 30 segundos". Se não o fizessem, seriam presos. Guizardi não manisfestou contrariedade a ser fotografado quando chegou ao Fórum de Cuiabá, um local público. O advogado do réu pediu que não fossem divulgadas imagens do cliente apenas durante o depoimento. Nenhum agente público pode ameaçar jornalistas nem impedir sua atividade profissional. É inaceitável que uma juíza aja em tamanho descompasso com os direitos fundamentais pelos quais deveria zelar, como a liberdade de expressão e de informação. Diretoria da Abraji, 13 de dezembro de 2016.