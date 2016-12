A Abraji se solidariza aos repórteres Alceu Castilho, André Takahashi (De Olho nos Ruralistas) e Nonato Viegas (Época), que foram alvos de agressões ontem (29.nov.2016) em Brasília. No início da tarde, os profissionais do site De Olho nos Ruralistas cobriam uma reunião pública da Frente Parlamentar da Agropecuária quando um homem, que se identificou como dono do imóvel onde o encontro acontecia, empurrou Castilho e ordenou que ele se retirasse. Um segurança tentou quebrar a lente da câmera de Takahashi. Castilho relata que "em nenhum momento antes dessa agressão fomos convidados a nos retirar. (...) Nenhum assessor da FPA disse qualquer coisa nesse sentido." A Abraji enviará ofício à Frente para pedir explicações e, se for o caso, cobrar providências em relação ao episódio. Estabelecer ou compactuar com empecilhos à liberdade de expressão é incompatível com a atividade de congressistas, que devem valorizar o debate público. Ao final do dia, enquanto cobria a manifestação contra a aprovação da PEC 55 no Senado, o repórter da revista Época Nonato Viegas foi agarrado por dois homens e puxado para o meio de um grupo de pessoas. Enquanto era intimidado e empurrado, uma jovem tomou-lhe o celular. Mesmo depois de mostrar sua identificação profissional, Viegas ficou sem o instrumento de trabalho e foi aconselhado a sair do local por pessoas que o protegeram da hostilização. O repórter registrou boletim de ocorrência. A Abraji exige que a Polícia Civil do Distrito Federal dê prosseguimento às investigações para identificar e punir os responsáveis. Agressões a jornalistas são atentados contra a própria sociedade. Atingem em cheio a liberdade de expressão e o direito à informação, comprometendo a garantia de outros direitos igualmente fundamentais. Diretoria da Abraji, 30 de novembro de 2016.