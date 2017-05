26/05/17 - 11h26 - Abraji Abraji divulga trabalhos selecionados para o IV Seminário de Pesquisa em Jornalismo Investigativo

A Abraji selecionou 16 propostas de artigos para serem apresentadas no IV Seminário de Pesquisa em Jornalismo Investigativo. O processo de seleção teve a participação de 11 pareceristas que realizaram duas avaliações cegas por resumo e uma rodada de desempates. Embora fosse prevista inicialmente a seleção de 10 propostas, a organização decidiu ampliar o número de aceites, devido à qualidade das submissões e à participação recorde de candidatos: foram 27, mais do que em qualquer outra edição do seminário. ​O Seminário, a ser realizado nos dias 30 de junho e 1º de julho, faz parte da programação oficial do 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo.​ ​As ​datas e horários d​a​ apresentação de cada artigo​ ​serão divulgados oportunamente e os pesquisadores serão contatados em breve para saber como proceder para conseguir a isenção na taxa de inscrição. Os artigos completos devem ser enviados para a Abraji até o dia 15 de junho, seguindo o modelo de formatação do seminário, que será enviado aos autores por correio eletrônico. Confira abaixo as propostas selecionadas: Autor Título IES Ana C. Capelo; Thays Lavor; Karla Ferreira; Naiana da Silva Lei de Acesso à Informação e o SUS: uma experiência com os conselhos municipais de saúde do Ceará Unifor Andressa Fabri; Paula Rocha O jornalismo investigativo como objeto de pesquisas científicas: uma análise das teses e dissertações postadas no Portal Capes UEPG Anelise Dias; Marília Gehrke Jornalismo investigativo e transparência pública: o caso GDI UFRGS Caetano Machado; Carlos Locatelli Jornalistas no banco dos réus: argumentações da Justiça para condenação ou absolvição em ações de dano moral UFSC Criselli Montipó; Gilmar Montargil; Kevin Cruz; Sophia Cabral Checking Mate: abordagem pedagógica no ensino de fact-checking do discurso político UFSC Diana Antonelli A presença e a relevância do noticiário de corrupção: 30 anos de cobertura dos jornais Folha de S. Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo - 1985-2014 UnB Gabriel Pureza; Luciana Kraemer O jornalismo investigativo na perspectiva dos gêneros jornalísticos Unisinos Gisele B. da Silva Financiamento do jornalismo investigativo: uma análise das bolsas de reportagem UEPG Isabela da Silva Análise dos portais de acesso à informação ativa - América Central Unesp Mariana Noronha; Paula Rocha Jornalismo investigativo: o processo de produção da reportagem pela perspectiva do repórter UEPG Mariana Segala; Ana C. Spannenberg Jornalismo de dados e jornalismo econômico: intersecções, contribuições e uma proposta de manual UFU Myrian Del Vecchio-Lima; José C. Fernandes Jornalismo investigativo e a criação de sentido na leitura social da cidade UFPR Samuel Lima Ensino do jornalismo investigativo: reflexões pedagógicas e metodológicas UFSC Siumara Gonçalves O papel da imprensa na construção da sociedade capixaba: uma análise das denúncias veiculadas pelo jornal A Gazeta sobre os supersalários no Espírito Santo Estácio de Sá Soraya Ferreira O efeito de realidade e as limitações da imagem nos processos de investigação jornalística Estácio de Sá Serviço

12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo

Universidade Anhembi Morumbi

Rua Casa do Ator, 275, Vila Olímpia – São Paulo, SP

29 e 30 de junho e 1º de julho de 2017

Inscrições e programação completa em congresso.abraji.org.br