Esta é a última semana para se inscrever no 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo com preços promocionais. O período para ir ao evento com desconto vai até 31 de maio. Depois, os valores aumentam. As inscrições podem ser feitas até 26 de junho em congresso.abraji.org.br, onde também é possível encontrar toda a programação do Congresso. Sócios da Abraji com pagamentos em dia têm descontos de cerca de 40% no Congresso, e estudantes pagam menos ainda. Pessoas organizadas em grupos de seis ou mais pessoas têm 17% de desconto na inscrição se pagarem o valor de todas as entradas num único boleto à vista. Nesse caso, é preciso contatar o escritório da Abraji (financeiro@abraji.org.br) para combinar o pagamento. Os reajustes serão feitos de acordo com a tabela abaixo: Tipo de Inscrição Valor até 31/5 Valor a partir de 1/6 Profissional associado à Abraji R$ 300 R$ 350 Profissional não associado à Abraji R$ 490 R$ 550 Estudante associado à Abraji R$ 215 R$ 250 Estudante não associado à Abraji R$ 310 R$ 350 Durante o Congresso haverá mais de 60 painéis e oficinas com temas como cobertura política, corrupção, diversidade nas redações, jornalismo de dados, acesso à informação e bastidores de reportagens, além de outros assuntos na pauta cotidiana da imprensa brasileira e internacional. O Congresso terá painéis com palestrantes de Estados Unidos, México e Argentina. Os nomes incluem Martin Baron, editor do Washington Post, que foi personagem do filme Spotlight; Laura Castellanos, vencedora do Prêmio Latino-Americano de Jornalismo Investigativo; e Javier Borelli, fundador da cooperativa de jornalistas Por Más Tiempo. Do Brasil, virão Clóvis Rossi, Elvira Lobato, João Paulo Charleaux, Elvira Alegre, Ascanio Seleme, Paulo Oliveira, Renata Ceribelli, Malu Gaspar, Allan de Abreu, Ana Lúcia Azevedo, Tai Nalon e mais dezenas de jornalistas e profissionais de áreas como tecnologia, cinema e direitos humanos. A Abraji ainda homenageará o repórter Carlos Wagner e entregará o Prêmio Abraji de Contribuição ao Jornalismo a Sérgio Gomes pelo trabalho à frente do Projeto Repórter do Futuro. Leia mais aqui e aqui sobre a vida e carreira dos jornalistas. Aproveite a última semana para ver a programação, realizar o pagamento e garantir seu lugar no maior encontro de jornalistas do Brasil. Esperamos você! Serviço

12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo

Universidade Anhembi Morumbi

Rua Casa do Ator, 275, Vila Olímpia – São Paulo, SP

29 e 30 de junho e 1º de julho de 2017

Inscrições com desconto até 31 de maio em congresso.abraji.org.br