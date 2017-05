O projeto Ctrl+X da Abraji, que mapeia as tentativas de censura a veículos de mídia no Brasil, está entre os finalistas do Data Journalism Awards 2017, a primeira e maior premiação de trabalhos de jornalismo de dados do mundo. A iniciativa é uma das 63 selecionadas, entre 571 concorrentes, para a shortlist, que reúne os projetos considerados “excepcionais, que indicam tendências e técnicas inovadoras no jornalismo de dados”. A plataforma da Abraji ocupa espaço na lista ao lado de projetos de veículos como The Washington Post, FiveThirtyEight, The New York Times e BBC, entre outros meios de comunicação de expressão mundial. O Ctrl+X concorre na categoria “Site de jornalismo de dados do ano”. Mais dois veículos brasileiros entraram na lista de finalistas: A Gazeta, do Espírito Santo, concorre na categoria “Pequenas Redações” pelo projeto A Caixa Preta dos Sindicatos e a Folha de S. Paulo concorre na categoria "App de Notícias do ano" com o Ranking de Eficiência de Municípios. Os projetos vencedores de cada uma das 10 categorias receberão US$ 1.800 cada na cerimônia de premiação do Data Journalism Awards que acontecerá em 22 de junho em Viena, na Áustria.