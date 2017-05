Esta sexta (19.mai.2017) é o último dia para contribuir para a campanha de crowdfunding da Ponte Jornalismo. A ação busca custear uma estrutura mínima de redação por seis meses e bancar a publicação de três reportagens especiais. A meta é arrecadar R$ 130 mil. Desde março de 2014, quando a Ponte foi criada, todos os colaboradores trabalharam de forma voluntária. Para manter a viabilidade do projeto, foi necessário recorrer ao financiamento coletivo. Se atingirem o valor total, as contribuições serão usadas do seguinte modo: R$ 80 mil se destinarão à produção de reportagens; R$ 10 mil, para custos fixos (locação, contabilidade, transporte); outros R$ 10 mil, para custos com infraestrutura (notebooks, equipamento fotográfico); R$ 13 mil, para recompensas aos apoiadores; e R$ 15 mil para o Catarse, plataforma escolhida para organizar a campanha. O valor mínimo para contribuir é de R$ 10 (R$ 25, se o apoiador desejar brindes) e as recompensas incluem adesivos, camisetas, e-books com matérias especiais da Ponte, convites para workshops com a equipe, ilustrações do artista Junião e fotografias de Daniel Arroyo, entre outros. A Ponte Jornalismo é um veículo de comunicação especializado em segurança pública, justiça e direitos humanos. Desde sua fundação, ficou conhecida por cobrir diversos casos de violência policial, dando enfoque às vítimas e oferecendo versões que vão além das oficiais. Também aborda questões relacionadas a gênero e racismo. A campanha está disponível aqui.