Até 6 de junho, a plataforma de checagem Aos Fatos recebe contribuições em campanha de crowdfunding lançada para financiar as operações do site pelos próximos seis meses. A meta é arrecadar R$ 50 mil. Intitulada “Aos Fatos: em busca da verdade em novos formatos”, a ação busca custear checagens em forma de vídeo, além de outras necessidades de manutenção da plataforma. É a segunda campanha do tipo empreendida por Aos Fatos, que arrecadou R$ 32 mil em 2015. Desde então, o site conseguiu criar um domínio próprio e investir em projetos especiais como “Aos Fatos em tempo real”. “Nossa segunda campanha é bem diferente da primeira: sai o fator novidade, entra o fator consistência”, diz a diretora executiva e cofundadora de Aos Fatos, Tai Nalon. A plataforma busca maneiras de se manter a cada ano, e a jornalista aposta no crowdfunding pelo modo como ele naturaliza a ideia de que “não existe almoço grátis”. “Ainda há uma grande parcela de pessoas que acredita que nada tem a ver com o financiamento de veículos, já que, durante muito tempo, a publicidade deu conta de fazer isso”, afirma. A aproximação com o público é outro fator relevante. “Além de engajar leitores em torno de uma causa, que é o combate à desinformação, as campanhas servem para divulgar a marca, reforçar propósitos, comunicar com leitores novos e antigos. Não é só o retorno financeiro que conta”, comenta. Se atingirem os R$ 50 mil, as contribuições serão usadas do seguinte modo: R$ 28.500 se destinarão à produção de conteúdo; R$7.500, para a estrutura do site; outros R$7.500, para brindes e envio aos apoiadores; e R$6.500 para o Catarse, plataforma que Aos Fatos escolheu para organizar a campanha. O valor mínimo para contribuir é de R$ 10 (R$ 25, se o apoiador desejar algum dos brindes) e as recompensas incluem adesivos, pôsteres, livros, blocos de anotações e um curso de fact-checking com a equipe de Aos Fatos entre agosto e setembro deste ano. Não há valor máximo de contribuição. Aos Fatos é a primeira plataforma exclusivamente dedicada ao fact-checking no Brasil, lançada em julho de 2015, e se volta à cobertura de política. Produz reportagens próprias e tem parcerias com veículos como UOL, BuzzFeed e Volt Data Lab. Também está associada ao Aos Fatos Lab, seu braço de consultoria e monitoramento em fact-checking, que presta serviços a empresas e organizações da sociedade civil. A campanha está disponível aqui.