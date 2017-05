16/05/17 - 15h19 - Abraji Congresso da Abraji terá sessões exclusivas para networking; temas serão definidos por votação

Este ano, o Congresso da Abraji terá uma novidade: horários exclusivos para networking entre os participantes. Nas tardes da quinta-feira (29 de junho) e do sábado (1º de julho), a partir das 15h30, jornalistas e estudantes de jornalismo poderão se reunir em salas para trocar ideias e contatos sobre temas específicos. Os próprios participantes escolherão os assuntos das duas sessões de networking, dentre as opções neste formulário. A votação vai até 7 de junho, às 23h59. Haverá uma sala por dia, cada uma dedicada a um dos dois temas mais votados. As sessões acontecem nos intervalos das palestras: 29 de junho, quinta-feira 15h30-16h 1º de julho, sexta-feira 15h30-16h Serviço 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 29 de junho a 1º de julho de 2017 Universidade Anhembi Morumbi - Campus Vila Olímpia - R. Casa do Ator, 275 - São Paulo-SP Inscrições on-line: http://congresso.abraji.org.br Votação para temas de sessões de networking: até 7 de junho, via formulário on-line