Estão abertas, até 4 de julho, as inscrições para o XVI Curso sobre Jornalismo em Conflitos Armados e Outras Situações de Violência, promovido pelo Projeto Repórter do Futuro e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha – CICV.

O módulo, que já chega à 16ª edição, ocorrerá de 29 de julho a 26 de agosto, sempre aos sábados, no Centro Cultural José Marques de Melo, em São Paulo. Estudantes da área de comunicação social de todo o Brasil são convidados a participar. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas neste link.

Ao todo, serão selecionados 20 participantes para o curso. A seleção será no dia 8 de julho, em encontro com o chefe da Delegação Regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Lorenzo Caraffi. Os candidatos deverão realizar um teste que visa a avaliar o perfil de cada um, identificando quais poderão ter melhor aproveitamento do módulo.

O curso

Desde 2001, o curso chama juristas, militares, policiais e jornalistas para conversar com os estudantes sobre as normas internacionais aplicáveis em situações de violência e conflito armado e sobre o trabalho da imprensa nesses contextos. O CICV também apresenta sua ação humanitária em mais de 80 países.

O módulo é estruturado a partir de palestras de cerca de 40 minutos com os convidados, seguidas de conferências de imprensa e entrevistas coletivas. Ao final de cada encontro, é necessário fazer uma pequena reportagem. No fim do curso, os estudantes devem produzir algum material jornalístico destinado à publicação.

No ato da matrícula, os estudantes selecionados deverão assinar um pacto de reembolsa, junto com um cheque no valor de R$ 937,00. O curso estabelece que o cheque não será descontado se o estudante participar de todos os encontros, redigir todos os textos, agendar e comparecer a ao menos um atendimento individual com a coordenação pedagógica do curso e publicar um texto sobre o tema em veículo com editor responsável. Após o encerramento do módulo, quem cumprir com todos os critérios receberá a reembolsa e um certificado de conclusão.

O XVI Curso sobre Jornalismo em Conflitos Armados e Outras Situações de Violência é feito em parceria com a OBORÉ e com o Instituto de Pesquisa, Formação e Difusão em Políticas Públicas e Sociais – IPFD. Além disso, recebe o apoio da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – Intercom, do Sindicato dos Professores de São Paulo – Sinpro-SP, dos Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo – SJSP e da Abraji.

Programação

XVI Curso sobre Jornalismo em Conflitos Armados e Outras Situações de Violência

Centro Cultural José Marques de Melo

R. Joaquim Antunes, 711 – Pinheiros, São Paulo – SP

8 de julho a 26 de agosto

Apresentação e seleção dos candidatos

8 de julho - 10h

Com Lorenzo Caraffi, chefe da Delegação Regional do CICV

Auditório Vladimir Herzog - Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo

R. Rêgo Freitas, 530 - sobreloja, Vila Buarque, São Paulo - SP

Palestra 1 | Introdução ao direito aplicável nos conflitos armados

29 de julho - 9h às 12h e 13h às 16h

Com Gabriel Valladares, assessor jurídico do CICV

Palestra 2 | Normas internacionais aplicáveis à função policial no uso da força e de armas de fogo

5 de agosto - 9h

Com Erich Meier, responsável técnico do Programa com as Forças Policiais e de Segurança do CICV

Palestra 3 | Cobertura da imprensa brasileira de conflitos armados e outras situações de violência

12 de agosto - 9h

Com Yan Boechat, jornalista

Palestra 4 | Encontro de avaliação e entrega de certificados

26 de agosto - 10h30

Com Lorenzo Caraffi, chefe da Delegação Regional do CICV