Estão abertas, até 19 junho, as inscrições para a nona edição do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, realizado pelo Instituto Vladimir Herzog. O prêmio, que se dedica a assuntos de direitos humanos, definiu para este ano a apresentação de pautas com o tema “Sobre a ponta do iceberg: revelando a violência contra as mulheres que ninguém vê”. Estudantes de jornalismo de todo o Brasil podem se inscrever neste link. O prêmio permite inscrições individuais ou em equipes de até três pessoas por pauta. Todas as propostas devem contar com a participação de um professor-orientador vinculado à instituição onde os candidatos estudam e a indicação do tipo de mídia no qual o trabalho pretende ser desenvolvido. As pautas deverão mostrar evidências do problema da violência contra as mulheres nas regiões onde os candidatos estudam e exemplos práticos de como colaborar com a mudança de comportamento da sociedade em relação ao tema. Os autores dos dez melhores projetos terão a oportunidade de produzir as matérias com apoio financeiro do Instituto Vladimir Herzog e o auxílio de grandes nomes do jornalismo brasileiro. O regulamento está disponível aqui. Seleção

O processo seletivo do prêmio é dividido em duas etapas, que considerarão a compatibilidade das pautas com o tema estabelecido e critérios de relevância, criatividade e execução. Os projetos escolhidos serão anunciados em 20 de julho. Os estudantes selecionados deverão produzir a matéria proposta na pauta entre julho e setembro deste ano, sob orientação de um jornalista mentor e de um professor indicado pelo Instituto Vladimir Herzog. O prazo de entrega dos trabalhos finais é 16 de outubro, e a diplomação ocorrerá no dia 31, durante a Roda de Conversa com os vencedores do 38º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, em São Paulo. O 9º Prêmio Jovem Jornalista conta com a parceria do Instituto Avon, da OBORÉ, da Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação e da Abraji. O apoio é da Periferia em Movimento e Jornalistas&Cia. Serviço

Para mais informações, ligue para (11) 2894-6650 ou envie e-mail para jovemjornalista@vladimirherzog.org

Inscreva-se: http://vladimirherzog.org/jovem-jornalista/