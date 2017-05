Na próxima quarta-feira (17.mai.2017), o “Workshop de Jornalismo em Segurança no Trânsito”, promovido pela Iniciativa para Segurança Global no Trânsito, será oferecido gratuitamente no Renaissance Hotel, em São Paulo. O evento é dirigido a jornalistas que tenham histórico de cobertura de questões locais ligadas à segurança no trânsito, seja na mídia impressa, digital, TV ou rádio. As vagas são limitadas. Interessados devem se inscrever até o dia 15 de maio neste link. Com duração de um dia, o workshop abordará novas maneiras de cobrir o trânsito, com enfoque em tópicos de infraestrutura, saúde, legislação e governo municipal. A intenção é que os profissionais construam laboratórios de histórias, unindo recursos e ideias para reportagens que vão além da cobertura usual de uma colisão de trânsito. Quem participar receberá um certificado, além de alimentação, bebidas e ajuda de custo. O evento também pretende incluir os participantes numa rede de global de jornalistas, organizada pela Iniciativa para a Segurança Global no Trânsito, formada por repórteres comprometidos com a cobertura do tema. O treinamento foi desenhado pela Global Health Advocacy Incubator e tem o apoio da Bloomberg Philanthropies. O evento faz parte da programação do Maio Amarelo, movimento pela segurança no trânsito organizado pela Prefeitura de São Paulo. Serviço

Workshop de Jornalismo em Segurança no Trânsito 2017

Renaissance Hotel

Alameda Santos, 2233, Cerqueira César – São Paulo, SP

17 de maio

Inscrições até 15 de maio aqui