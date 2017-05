O relatório “Violações à Liberdade de Expressão – Relatório Anual 2016”, lançado pela ARTIGO 19 no último dia 3, reúne e analisa graves violações cometidas contra comunicadores apuradas pela organização em 2016 no Brasil. No total, foram registradas 31 graves violações: quatro assassinatos, cinco tentativas de assassinatos e 22 ameaças de morte. O estudo inclui histórias de jornalistas, radialistas, blogueiros e donos de veículos de comunicação. As violações foram verificadas em todo o território nacional e compiladas com base em notícias da imprensa, denúncias diretas de comunicadores e via entidades da sociedade civil. A ARTIGO 19 apurou os casos por meio de entrevistas com vítimas, autoridades e outras fontes relevantes. O estudo considerou apenas as situações que indicaram relação entre a violação e o exercício da liberdade de expressão. O relatório está disponível para download. Resultados

Das vítimas consideradas no relatório, havia 11 jornalistas e 11 blogueiros. O relatório contabilizou 11 vítimas jornalistas ou repórteres e outras 11. Em seis casos, a vítima era radialista e, em três deles, proprietária de um veículo de comunicação. Do total, 84% desses comunicadores já haviam sofrido violações antes. Em mais da metade dos casos (52%), o comunicador fazia parte de veículos considerados alternativos; por outro lado, 42% das violações atingiram profissionais de veículos comerciais. A região que mais contabilizou violações foi o Nordeste, com 45% das ocorrências. Em seguida, vieram Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Já o estado com o maior número de agressões foi Sâo Paulo, que concentrou 16% dos casos. Assim como em anos anteriores, agentes de estado são os principais suspeitos de autoria das violações, com envolvimento em 77% dos crimes. O relatório também apontou a causa das agressões: segundo o estudo, 65% das ocorrências foram motivadas pela denúncia de irregularidades cometidas por autoridades na gestão pública; 35%, pela emissão de uma crítica.