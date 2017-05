Estão abertas as inscrições para o 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abraji. O evento será realizado em São Paulo nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho no campus da Vila Olímpia da Universidade Anhembi Morumbi (R. Casa do Ator, 275). Os interessados em participar devem fazer a inscrição e o pagamento via internet em congresso.abraji.org.br.

Durante os três dias de Congresso haverá mais de 60 painéis e oficinas com temas como cobertura política, corrupção, diversidade nas redações, jornalismo de dados, acesso à informação e bastidores de reportagens, além de outros assuntos na pauta cotidiana da imprensa brasileira e internacional.

O Congresso terá painéis com palestrantes de Estados Unidos, México e Argentina. Os nomes incluem Martin Baron, editor do Washington Post, que foi personagem do filme Spotlight; Craig Newmark, fundador da craiglist e do The Truth Project; Laura Castellano, vencedora do Prêmio Latino-Americano de Jornalismo Investigativo; e Javier Borelli, fundador da cooperativa de jornalistas Por Más Tiempo. Do Brasil, virão Clóvis Rossi, Elvira Lobato, João Paulo Charleaux, Elvira Alegre, Ascanio Seleme, Paulo Oliveira, Renata Ceribelli, Malu Gaspar, Allan de Abreu, Ana Lúcia Azevedo, Tai Nalon e mais dezenas de jornalistas e profissionais de áreas como tecnologia, cinema e direitos humanos.

Os painéis acontecem paralelamente, o que significa que haverá atividades em mais de uma sala ao mesmo tempo. No ato da inscrição, o participante deve escolher a quais painéis prefere assistir. Dessa maneira, fica garantida a entrada nas palestras de todos os que se inscreverem antes da lotação máxima. Todo participante recebe uma senha, e pode fazer alterações na grade pelo site do Congresso.

O evento é dirigido a jornalistas e a estudantes em busca de aprimorar técnicas de reportagem e a se aprofundar no conhecimento de temas atuais. Sócios da Abraji com pagamentos em dia têm descontos de cerca de 40% no valor das entradas, e estudantes pagam menos ainda. Se você quiser organizar um grupo de seis ou mais pessoas, entre em contato com a equipe no escritório da Abraji (financeiro@abraji.org.br). É possível também conseguir um preço especial para pagamento em um único boleto à vista.

Durante o 12º Congresso, a Abraji fará uma homenagem ao jornalista Carlos Wagner e entregará o Prêmio Abraji de Contribuição ao Jornalismo a Sérgio Gomes pelo trabalho à frente do Projeto Repórter do Futuro.

Serviço

12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo

Universidade Anhembi Morumbi

Rua Casa do Ator, 275, Vila Olímpia – São Paulo, SP

29 e 30 de junho e 1º de julho de 2017

Inscrições com desconto até 31 de maio em congresso.abraji.org.br