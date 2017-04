A Abraji divulga hoje (28.abr.2017) os(as) selecionados(as) para apresentarem seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) no 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo. Foram 27 trabalhos inscritos por graduados em faculdades e universidades de 6 estados diferentes. Os(As) autores(as) dos quatro trabalhos selecionados farão as apresentações no primeiro dia do Congresso, em 29 de junho. São duas monografias e dois livros-reportagem: Livros-reportagem Mods: um fenômeno do underground paulistano André Molina Carmona, FIAM-FAAM. Orientador: Marcos Antonio Zibordi Entre Véus e Vozes Ana Carolina Taques Lazarini, Luiza Junqueira de Paiva Donatelli, Mariana Sicchi Dib Antonio, Cásper Líbero. Orientadora: Bianca Santana Monografias Jornalismo de Dados e cobertura de eleições no Brasil: uma reflexão sobre o trabalho do blog Estadão Dados Carolina Bittencourt de Albuquerque e Souza, ESPM-Rio. Orientadora: Renata Fernandes Magdaleno O mercado editorial de revistas femininas no Brasil: do Espelho AZMina Amanda Santos de Jesus, UNIP. Orientadora: Mônica Mandaji Os(As) selecionados já foram contatados(as) por e-mail com as instruções para a apresentação. Caso não tenha recebido a comunicação, por favor escreva para marina@abraji.org.br. O 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo será realizado de 29/06 a 01/07, em São Paulo, na Universidade Anhembi Morumbi (R. Casa do Ator, 275 - Vila Olímpia). As inscrições serão abertas no início de maio.