Faltam 15 dias para o fim da campanha de crowdfunding promovida pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. A organização, que busca se formalizar como uma associação sem fins lucrativos, quer realizar novos projetos e dar mais suporte a sua equipe. Realizada pelo Catarse, a campanha precisa de R$ 36 mil e já arrecadou 42% da meta. A Mural é uma agência de notícias, de informação e de inteligência sobre as periferias, com mais de 70 correspondentes espalhados nos bairros de São Paulo. Originalmente, era um blog com curadoria e organização do repórter Bruno Garcez, parte de seu projeto como bolsista da Knight Foundation. Em 2010, a também jornalista Izabela Moi assumiu a dianteira do projeto, que há três anos ganhou novas dimensões e se transformou numa agência. Moi avalia que, nas últimas décadas, a periferia ficou de fora da cobertura de boa qualidade ou foi mal representada.“Temos muitos planos e queremos crescer. Somos ainda um coletivo, e todo esse trabalho em sua maioria é feito na força e na vontade de todos os que acreditam e participam da nossa missão: minimizar as lacunas de informação e contribuir para a desconstrução de estereótipos sobre as periferias na região metropolitana da Grande São Paulo.” Marina Lopes, responsável pelo processo seletivo, diz que “o valor arrecadado na campanha de financiamento coletivo será utilizado na formalização da Agência Mural. Neste orçamento, estamos considerando os custos de registro e suporte contábil por cerca de 2 anos”. A formalização será um primeiro passo para pensar em como gerar renda e remunerar mais pessoas envolvidas no trabalho. Hoje, embora apenas um colaborador tenha remuneração fixa, os autores dos textos que entram no 32xSP, Blog Mural e Guia da Folha recebem como freelancers. Além desses três espaços de publicação, a agência tem parcerias com Global Voices e Catraca Livre e mantém um espaço próprio no Medium. A agência recebe doações de R$ 10 até R$ 5 mil, e quem contribuir pode ganhar presentes como adesivos, camisetas, cadernos, o kit “Periferia é” e o livro “Cidade do Paraíso – Há vida na maior favela de São Paulo”, entre outros. Para doar, acesse aqui.