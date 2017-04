Na próxima quarta-feira (3.mai.2017), a Abraji, em parceria com os consulados canadense e norte-americano e com a ESPM, realizará o seminário “O Futuro do Jornalismo”, comemorando o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e o quinto aniversário da Lei de Acesso à Informação (LAI). O evento ocorrerá das 9h às 12h30 na unidade da ESPM em São Paulo. A entrada é livre, mas é preciso fazer inscrição prévia neste link. O programa tem dois painéis: o primeiro, “Novos formatos no Brasil”, terá a presença do fundador da agência Volt Data Lab, Sergio Spagnuolo, da co-fundadora do Nexo Jornal, Renata Rizzi, e da jornalista freelancer Karla Mendes. A mediação ficará a cargo do jornalista André Deak, professor da ESPM. O segundo painel tratará de acesso à informação, com enfoque no FOIA (Freedom of Information Act, equivalente à LAI nos EUA) e trará o repórter canadense Chris Arsenault, correspondente no Rio de Janeiro da Thomson Reuters, e a americana Patrice McDermott, ex-diretora executiva da OpenTheGovernment.org, organização que promove a transparência nos Estados Unidos. O mediador será o jornalista Daniel Bramatti, membro do Estadão Dados e diretor da Abraji. A palestra, feita em inglês, terá tradução simultânea. A abertura será feita pelos cônsules-gerais Ricardo Zuniga e Stéphane Larue, representando, respectivamente, o Consulado-Geral dos Estados Unidos e o Consulado-Geral do Canadá em São Paulo. Serviço

“O Futuro do Jornalismo”

ESPM - Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana

3 de maio, das 9h às 12h30