A Abraji divulga hoje (26.abr.2017) a lista de selecionados(as) para o curso presencial "Lei de Acesso à Informação para Jornalistas" a ser realizado no Recife, nos dias 5 e 6 de maio. Os(As) participantes já foram contatados via e-mail em 24.abr.2017 e devem responder à mensagem confirmando a presença. Caso esteja na lista abaixo e não tenha recebido o e-mail, por favor escreva para marina@abraji.org.br. O curso, gratuito, será realizado das 9h às 17h30 no Porto Digital (R. Cais do Apolo, 222 - Recife-PE). Selecionados(as) para o dia 5/5 (sexta-feira) Cynthia Gomes Falcão Pereira Débora Maria de Souza Vieira João Pedro Oliveira de Araújo Lucas Xavier de Oliveira Luciano Santos de Abreu Lúcio Souza Ferreira da Silva Monica Cristina de Carvalho Mônica R V Santos Raquel Silva Falcão Cavalcanti Lins Sarah Pedon de Araujo Thatiana Michelle Pimentel Santos Whotilen Amisterdan Guimarães Selecionados para o dia 6/6 (sábado) Ana Claudia Moura Lemos André Clemente Cátia Patrícia de Oliveira Edmilson Rodrigues de Souza Filho Jeferson Luiz Silva Kellyton dos Santos Brito Luana Aladim de Luna Luciana Maria Nascimento Santos Marcela Balbino Mariana Medeiros de Araujo Lira Nathália Campero Garcia Talita Rampazzo Diniz O curso faz parte do projeto que Abraji e Transparência Brasil desenvolvem para fortalecer a Lei de Acesso no país, com financiamento da Fundação Ford. Além dos treinamentos, a iniciativa envolve também o portal Achados e Pedidos, banco de dados on-line de pedidos de acesso a informações e respostas de órgãos públicos.