O Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa 2017, da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), será lançado em coletiva de imprensa no dia 26 de abril, das 10h às 11h30, na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de Janeiro. O evento será aberto pelo presidente da ABI, Domingos Meirelles, e contará com a participação de Balbina Flores Martínez, representante da RSF no México, e Ricardo Melo, jornalista e ex-presidente da EBC. O Diretor Regional para a América Latina da RSF, Emmanuel Colombié, apresentará o ranking. A edição deste ano indica o panorama de 2016. Interessados devem confirmar presença para a coletiva pelo e-mail aromeu@rsf.org. Brasil

Segundo Emmanuel Colombié, as tendências mundiais para a liberdade de informação são preocupantes, e o Brasil permanece abaixo da 100ª posição no ranking deste ano. No relatório de 2016, o país já aparecia em 104º lugar, cinco colocações a menos que em 2015. Entre os principais obstáculos para a liberdade de informação brasileira, ele diz, estão a ausência de um mecanismo nacional de proteção para repórteres, ações judiciais que ameaçam o trabalho de jornalistas e a violência. "Jornalistas ainda são intimidados e agredidos no Brasil. Ao menos três foram mortos no ano passado, o que coloca o país na 2ª posição entre os que mais matam na América Latina, perdendo apenas para o México", afirma Colombié. Problemas relacionados à concentração dos meios de comunicação, à fragilidade da comunicação pública e à falta de transparência também são apontados. Publicado anualmente desde 2002, o Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa é uma ferramenta de advocacy que avalia a situação da liberdade de informação em 180 países. Para sua elaboração, são considerados tópicos como o pluralismo, a independência dos meios de comunicação, a qualidade do quadro legislativo que rege o setor e a segurança dos jornalistas. Especialistas e correspondentes em 130 países contribuem para o relatório. Serviço

Lançamento do Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa 2017

Associação Brasileira de Imprensa (ABI)

Rua Araújo Porto Alegre, 71 – Rio de Janeiro, RJ

26 de abril, das 10h às 11h30