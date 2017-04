Nos dias 3 e 4 de maio, Médicos Sem Fronteiras Brasil lançará "Guia de Fontes em Ajuda Humanitária" no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio, o lançamento ocorrerá na sede da MSF-Brasil, das 10h às 12h. Já em São Paulo, o evento está marcado no auditório do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de S. Paulo, no mesmo horário.

No lançamento, estarão presentes a diretora de comunicação de MSF-Brasil, Ana Lemos, e representantes de outras organizações que contribuíram para a construção do Guia. O evento é gratuito, e os interessados devem confirmar presença até 27 de abril pelo e-mail claudia.antunes@rio.msf.org.

Editado para jornalistas, o Guia de Fontes em Ajuda Humanitária pretende ser uma ferramenta de apoio para repórteres que cobrem crises humanitárias e temas médico-humanitários. A publicação lista contatos de organizações e agências importantes e de brasileiros especialistas no tema. Inclui também um glossário com termos usados em contexto de emergência humanitária e depoimentos de jornalistas que cobriram crises como a epidemia de Ebola no leste da África e a guerra civil na República Democrática do Congo.

Médico Sem Fronteiras é uma organização internacional que leva assistência médica a pessoas afetadas por graves crises humanitárias, como conflitos armados, epidemias, desnutrição e desastres naturais. Também busca chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas pelos pacientes atendidos em seus projetos. Criada em 1971, na França, a MSF já atua em mais de 70 países, e sua unidade no Brasil conta com cerca de 260 mil apoiadores.

Além da versão impressa, que será distribuída gratuitamente no evento, MSF-Brasil deve lançar, em breve, uma edição digital do Guia.

Serviço

Lançamento do "Guia de Fontes em Ajuda Humanitária"



No Rio de Janeiro:

Sede da MSF-Brasil

Rua do Catete, 84 – Rio de Janeiro, RJ

3 de maio, das 10h às 12 horas



Em São Paulo:

Auditório do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de S. Paulo

Rua Rêgo de Freitas, 530, Vila Buarque – São Paulo, SP

4 de maio, das 10 às 12 horas