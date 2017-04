Estão abertas as inscrições para a nona edição do Curso On-line de Jornalismo de Dados da Abraji, que começa em 15 de maio e tem duração de 4 semanas. O treinamento ensina a construir e aprofundar reportagens usando bancos de dados públicos. As vagas são limitadas. O investimento é de R$ 120 para sócios da Abraji e R$ 150 para não sócios. Os alunos que forem aprovados no curso receberão certificado. Clique aqui para se inscrever. A cada semana, o participante do curso terá acesso a uma série de vídeoaulas e exercícios que podem ser vistos de acordo com sua disponibilidade de horário, além do acompanhamento do instrutor. Os exercícios devem ser entregues ao final da semana. “As aulas são eminentemente práticas e desvendam o processo de coleta, tabulação e análise de dados por trás de matérias publicadas em veículos da imprensa”, diz Tiago Mali, coordenador de cursos da Abraji, que acompanhará e tirará dúvidas dos alunos durante as quatro semanas de curso. As aulas em vídeo mostram técnicas de dados aplicadas a diferentes editorias. Apuração de bens de políticos e de doações de campanha, investigação de gastos de parlamentares e servidores públicos, aprofundamento em indicadores sociais e econômicos da ONU e análise de informações sobre saúde e mortalidade são apenas alguns dos temas que serão abordados. Todos contam com exemplos que mostram como, usando os dados, chegar à notícia ou a informações que enriqueçam a reportagem. Durante o curso, os alunos devem aprender técnicas de busca em bancos de dados públicos, além de adquirir habilidade com Excel e ferramentas gratuitas de infografia on-line. Não é necessário conhecimento prévio de planilhas eletrônicas. Confira abaixo o programa do curso: 1ª semana – Noções básicas, classificação e filtros - Noções sobre Jornalismo de Dados e aplicações - Principais bases de dados brasileiras para jornalistas - Filtros e classificação usando planilhas eletrônicas - Exemplos e exercícios usando dados socioeconômicos da ONU e do Banco Mundial 2ª semana – Uso de subtotais, fórmulas e mais técnicas de planilhas - Investigação usando bancos de dados sobre políticos (patrimônio, doações de campanha, etc) - Como usar dados de doações de campanhas em apurações - Principais dados do Portal da Transparência Federal (remuneração, repasses governamentais, pagamentos a empresas, etc) - Exemplos de matérias tabulando dados de portais da transparência estaduais 3ª semana –Tabelas dinâmicas, cálculo de taxas e análises de dados - Estudo de caso: como investigar gastos suspeitos de deputados - Estudo de caso: como encontrar e investigar gastos suspeitos de senadores - Investigar causas de mortalidade no Brasil com o Datasus - Investigação de homicídios, acidentes de trânsito e suicídios com dados do Datasus 4ª semana – Análise de dados econômicos e infografia - Como fazer matéria usando dados de importações pelo Aliceweb - Como fazer matérias usando dados de balança comercial e explorações pelo Aliceweb - Noções básicas de infografia (onde não errar) - Visualização de dados básica com Infogr.am