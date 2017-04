Uma equipe de dois administradores públicos e três desenvolvedores lançou, no último dia 4, a plataforma Datapedia.info, que reúne estatísticas públicas e oficiais de todos os municípios do Brasil. Visando à transparência e à autonomia dos cidadãos, o site pretende “transformar dados em informação”, possibilitando que os usuários façam avaliações mais precisas de indicadores e políticas públicas municipais. Os dados disponíveis no site envolvem tópicos como educação, saneamento, segurança pública e emprego, e foram obtidos com as próprias prefeituras e de fontes como IBGE, Atlas Brasil, Inep, DataSUS, Secretaria do Tesouro Nacional e Mapa da Violência. O diferencial da Datapedia, segundo o administrador público Marcos Silveira, co-criador do projeto, foi agrupá-los num único local. “Não fazia sentido procurar [essas informações] em tantos sites”, diz ele, que antes da plataforma já trabalhava com estatísticas para consultoria a estados e municípios. “Os dados estavam separados, até escondidos, e eram muito técnicos. Há material que é muito bom, mas que não chega à população”, completa. Além do portal aberto, no qual é possível explorar cada cidade, o Datapedia tem uma versão paga, que fornece versões mais avançadas de análise e comparação entre municípios. O usuário que optar pelo pagamento pode solicitar relatórios customizados, por exemplo. Palestras e oficinas de aplicação para munícipes e servidores públicos são outros serviços da plataforma. Para facilitar o entendimento das informações, o site ainda disponibiliza um glossário com a explicação de termos técnicos e das fontes utilizadas nos indicadores. O design, que privilegia uma visualização simples, foi outro elemento pensado pelos criadores para contribuir para a compreensão das estatísticas. O projeto busca superar uma barreira de compreensão da população em relação aos dados públicos, diz Silveira. Muitas vezes, a informação é disponibilizada de forma inadequada, para cumprir “uma obrigação burocrática”, destaca. Visibilidade Segundo Silveira, desde o lançamento da plataforma, na última semana, a Datapedia já teve 46 mil visualizações. “O compartilhamento e a receptividade têm sido muito grandes”, diz. O site ainda terá participação no blog do cientista político Humberto Dantas, que escreve sobre política municipal no Estadão. O primeiro artigo de Silveira, Contem, meçam, comparem, foi publicado nessa quarta-feira, dia 12. Os próximos textos, que sairão semanalmente, mostrarão casos de estatísticas da plataforma, variando de temas e municípios.