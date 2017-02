A Abraji concluiu a seleção para as 80 vagas do curso on-line "Lei de Acesso à Informação para Jornalistas". O número de inscrições bateu recorde: foram 1.000 interessados(as). A quantidade de vagas é limitada para possibilitar um atendimento qualificado por parte da instrutora na correção de atividades e solução de dúvidas. Financiado pela Fundação Ford e co-realizado pela Transparência Brasil, o treinamento é parte de um projeto para o fortalecimento da Lei de Acesso à Informação no Brasil e se inicia em 6.mar.2017. Ainda estão previstas outras quatro edições on-line do curso, e seis presenciais. Foram escolhidos jornalistas e estudantes de jornalismo que demonstraram interesse no uso de informações públicas em reportagens. A atuação fora dos grandes centros e do eixo Sul-Sudeste também foi usada como critério para a seleção, tendo em vista um dos objetivos do projeto - disseminar o conhecimento da Lei de Acesso para comunicadores(as) de todo o país. Os selecionados têm origem em 24 unidades da Federação e 54 cidades. A associação à Abraji foi usada como critério de desempate, bem como a função desempenhada no veículo ou local de trabalho (editores e professores, por exemplo, foram considerados como potenciais replicadores do conteúdo em suas redações). Todos(as) receberão um e-mail com instruções para acesso ao curso e detalhes sobre o funcionamento dele. Caso a mensagem não seja recebida, pedimos a gentileza de entrar em contato via cursos@abraji.org.br ou (11) 3159-0344. Selecionados(as) Adriana Oliveira dos Santos de Queiroz Alan Chaves Costa Alberto César de Souza Araújo Ana Lúcia Aparecida Lopes Ana Paula Navarrete Andrielle Cristina Moura Mendes Guilherme Antonio Maia de Melo Bernardo da Fonseca Mendes Caio Queiroga Carlos Henrique Wilhelms Carolina Timm Seferin Cileide Alves Cunha Clara Fischer Reis Daniel Adjuto Sanders Yoshyaky Daniele Lima Maciel Dayse do Nascimento Porto Denise Becker Elâine Nolêto Jardim Eliza Gund Emanoel da Conceição Cardoso Esdras Felipe Pereira de Campos Felipe Lima de Oliveira Felipe Alves de Souza Francisca Natália de Oliveira Sousa Fransciny Barroso Ferreira Frederico Ramos Oliveira Gabriela de Oliveira Varella Gabriela Pozzoli Gabriela Moreira Gabriella Beira Fernandes Costa e Silva Guilherme Jancowski de Avila Justino Gustavo Teixeira de Miranda Heloísa Souza dos Santos Izaias Néu de Andrade Jeso Carneiro João Luis Cabral Quaquio Jordana Fonseca Barros Juliana Galindo Romão Kellven Jhonatan Cortes Vilhena Lailson Vinicius Nascimento Santos Laís Restivo Semis Larissa Linder Luciane de Mendonça Faquini Luciane Treulieb Luís Felipe Seffrin Luna Layse Almeida da Silva Malú Damázio manoela albuquerque leal Márcio da Silva Leijoto Mariza Vandresen Mickael Braga Barbieri Mikhail Barros e Favalessa Mirthyani da Silva Bezerra Nailson Costa Naira Hofmeister Natascha Magalhães Borges Neroilton Raimundo Araújo do Nascimento Júnior Patricia Helena Roman Guilhemat Paulo Henrique Marques da Silva Pedro Henrique Jardim Tavares Pedro Canário Priscila Garcia Ruzzante Marins Priscila Adélia Sarmento Pontes Rafael Luiz Juncks Rafael Teixeira Carneiro da Cunha Raniery Soares Lacerda Renan Silva da Silva Renan Barbosa Fernandes Renata Rayane Moura da Silva Rodrigues Rogério Christofoletti Rômulo Rocha Macedo Sared José Conink Buéri Sebastião Pereira da Silva Neto Stéfano Sales Teixeira Thays Mariana de Oliveira Lavor Vilma Oliveira do Nascimento Vinícius Pacheco Bozza Virgínia Borges Palmerston Vitor Haddad do Prado Willo Herbert Pontes Pinheiro