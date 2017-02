Richard Gingras, vice-presidente de notícias do Google, anunciou na última quarta-feira (15.fev.2017) que o selo de verificação de fatos do Google chegou na América Latina. O selo é um mecanismo que identifica artigos de fact-checking no serviço de busca da empresa, assim como na busca específica por notícias (Google Notícias). No Brasil, Agência Pública, Aos Fatos e Agência Lupa são os veículos parceiros. Os três também são integrantes da International Fact-Checking Network (IFCN), que possui uma carta de princípios em comum para iniciativas de checagem de todo o mundo. O recurso contabiliza agora presença nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Argentina, Brasil e México. Com a novidade, o projeto de checagem da Agência Pública, Truco, passa a analisar frases de qualquer origem. “Políticos de todos os partidos continuam a ter suas falas checadas, mas o Truco também estará de olho em outras autoridades e personalidades públicas, além de analisar informações que circulam pela rede”. As categorias da checagem também foram alteradas, todas as mudanças foram explicadas no próprio site da Pública. Cristina Tardáguila, diretora da Agência Lupa, comentou em nota oficial: “é a tecnologia a favor da informação apurada de forma muito cuidadosa. É algo que precisamos comemorar”. Tai Nalon, diretora do Aos Fatos, comentou, no seu perfil pessoal, ao anunciar a noticia: "temos aqui um passinho relevante rumo a uma internet menos tóxica".