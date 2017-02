Publicado em 08.fev.2017, no site do Knight Center.

O 18º International Symposium on Online Journalism (Simpósio Internacional de Jornalismo Online, ISOJ na sigla em inglês) está tomando forma, com uma lista preliminar de renomados palestrantes e um novo site para explorar a evolução do jornalismo online por meio do conteúdo de todos os simpósios anteriores, desde 1999.

As inscrições para o ISOJ 2017 estão abertas, então se inscreva agora!

O novo site, com design e arquitetura contemporâneos, está disponível em isoj.org, uma nova URL que substitui a http://online.journalism.utexas.edu. É um repositório único de depoimentos sobre a evolução do jornalismo nos Estados Unidos e no mundo, que inclui todo o conteúdo apresentado no ISOJ desde 1999.

O ISOJ.org vai fornecer informações atualizadas sobre os preparativos para o 18º ISOJ, que será realizado no campus da University of Texas at Austin, de 21 a 22 de abril de 2017. No entanto, o site ainda está em construção enquanto transferimos os arquivos do antigo site ano por ano, desde o ISOJ inaugural de 1999. Conteúdos mais antigos ainda podem remeter ao site anterior por mais algumas semanas.

Para coincidir com o lançamento do novo site, as inscrições para o ISOJ 2017 foram abertas.

Mais de 400 pessoas de 41 países se inscreveram para a nossa conferência no ano passado, e as vagas foram preenchidas rapidamente, então se inscreva agora! E, depois de se inscrever, por favor leia o nosso post sobre acomodações em hotéis de Austin.

O simpósio vai acontecer novamente no auditório da University of Texas, no Blanton Museum of Art de Austin, no endereço 200 E. Martin Luther King Jr. Blvd.

A inscrição geral custa US$150, mas há descontos para professores (cuja inscrição custa US$ 100) e estudantes (US$ 50).

As taxas tiveram um ligeiro aumento para acompanhar os crescentes custos para realização da conferência. Porém, o custo de inscrição do ISOJ ainda está muito abaixo de conferências similares.

A taxa de inscrição inclui o acesso a todas as sessões do ISOJ, além de café da manhã, almoço e lanche em ambos os dias de conferência. Também está incluído acesso a uma recepção especial no átrio do Blanton Museum na noite de sexta-feira, 21 de abril, logo após a última sessão do dia do ISOJ.

Este ano, os participantes do ISOJ estão convidados a almoçar no Restaurante Tejas do AT&T Conference Center, localizado a uma curta distância do local da conferência.

O ISOJ é uma conferência anual organizada pelo Centro Knight para o Jornalismo nas Américas. O principal apoio é da John S. and James L. Knight Foundation. Outros patrocinadores do ISOJ 2017 incluem Google, The Dallas Morning News, Open Society Foundations e Univision News.

Os principais jornalistas, executivos de mídia, pesquisadores e acadêmicos de todo os Estados Unidos e do mundo participarão da conferência para discutir as últimas tendências, questões e inovações do jornalismo online.

O ISOJ tem trazido constantemente palestrantes especializados para falar sobre o impacto de transformação da tecnologia digital no jornalismo. Temas de simpósios anteriores incluem mudança de modelos empresariais, diferentes formatos de notícia, desenvolvimento e engajamento do público, ferramentas de reportagem, ética, jornalismo em plataformas móveis, entre outros.

Além dos painéis sobre a indústria de notícias, o ISOJ tem um componente de pesquisa que atrai estudiosos de todo o mundo. Anualmente, o jornal oficial de pesquisa do simpósio, #ISOJ, é lançado durante o evento, o que elimina a lacuna habitual entre a apresentação da pesquisa em conferências e a publicação.

Nas próximas semanas, vamos postar matérias sobre palestrantes e preparativos do ISOJ 2017 no novo site e nas mídias sociais. Confira também a nossa página no Facebook e nossa nova conta no Twitter @ISOJ2017 para obter atualizações.

O novo visual e a interatividade oferecidos pelo isoj.org refletem todos os avanços feitos nas publicações online nas duas últimas décadas.

Graças ao generoso apoio da John S. and James L. Knight Foundation, o Centro Knight para o Jornalismo nas Américas da UT Austin trabalhou com o estúdio de mídia digital Seven Mile Media para criar o novo site. No espírito do "novo", estamos estreando um novo logotipo criado pelo designer espanhol Oscar Gomez, que também criou o logotipo anterior.

"Estamos muito animados por ter este novo site em funcionamento e somos gratos à Fundação Knight pelo apoio e ao excelente trabalho de Nick Harbaugh e Lauren Malkani da Seven Miles Media e ao nosso distinto alumnus Oscar Gomez", disse o professor Rosental Alves, que fundou o ISOJ em 1999 e ainda organiza a conferência. "Estamos também gratos à equipe do Centro Knight, que trabalhou duro nas últimas semanas para tornar este site possível, incluindo Kathleen Majorsky, Teresa Mioli e Jake Henson".