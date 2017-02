09/02/17 - 21h02 - Abraji Jornalistas são agredidos e emissora sofre atentado no ES

A Abraji repudia as agressões à repórter Raylline Haussmann e ao cinegrafista Orlando Brizola ocorridas na última quarta-feira (8.fev.2016) em Vitória (ES). Os profissionais da TV Capixaba foram coagidos e xingados quando cobriam a saída de viaturas do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar. Manifestantes em apoio ao aquartelamento da PM-ES obrigaram Brizola a entrar no carro da reportagem e impediram, com empurrões e objetos, o registro de imagens das viaturas. Raylline disse à Folha de S.Paulo que foi puxada pela cintura e agredida verbalmente. Na madrugada desta quinta-feira (9.fev.2016), a sede da Rede Gazeta na capital capixaba foi atingida por quatro tiros. Ninguém se feriu. A Abraji considera inaceitáveis todos os atos de violência contra profissionais da imprensa. O direito à informação e a liberdade de expressão são fundamentais para a garantia da democracia, especialmente em situações extremas, e não podem ser colocados em risco. Diretoria da Abraji, 9 de fevereiro de 2017.