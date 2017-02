Devido à grande procura, as inscrições para o curso on-line gratuito sobre Lei de Acesso a Informações foram encerradas nesta quarta-feira (8.fev.2017), uma semana antes do previsto. O sistema de inscrição atingiu o limite máximo de 1.000 submissões, recorde desde que o curso começou a ser oferecido. A Abraji selecionará 80 participantes dentre os inscritos. Os(as) selecionados(as) receberão um e-mail até as 18h de 22 de fevereiro de 2017 com instruções para acessar o treinamento. No segundo semestre de 2017, haverá ainda outras duas edições on-line do curso. Em março, uma versão presencial será ministrada no Rio de Janeiro. Os treinamentos fazem parte do projeto que a Abraji realiza em parceria com a Transparência Brasil para o fortalecimento da Lei de Acesso à Informação no Brasil. A iniciativa é financiada pela Fundação Ford e envolve também a criação de um portal que reúne pedidos de acesso a informações a as respectivas respostas. Em caso de dúvidas, por favor entre em contato por meio do cursos@abraji.org.br.