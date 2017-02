Um dos mais experientes repórteres de polícia do Brasil, Josmar Jozino relança dois de seus livros nesta quinta-feira, 2.fev.2016. Um deles é “Casadas com o Crime”, de 2008, que trata de mulheres que passaram boa parte de suas vidas em presídios, seja como visitantes ou como encarceradas. O outro é “Xeque-Mate: O Tribunal do Crime e os Letais Boinas Pretas”, de 2012, sobre a guerra entre os homens da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e os líderes do crime organizado em São Paulo. Ele ainda prepara uma nova edição de seu primeiro livro. Jozino, que já recebeu três menções honrosas no prêmio Vladimir Herzog, conversou com a Abraji sobre os temas de seus livros e dos planos para 2017:

Os livros foram atualizados?

Será só uma reedição igual às primeiras edições.

Mas posso contar em primeira mão: “Cobras e Lagartos” [seu primeiro livro, hoje esgotado e raro mesmo em sebos] será relançado pela Editora Edipro, com previsão de lançamento daqui dois meses. E esse sim será atualizado com um capítulo falando justamente da expansão do PCC nos últimos dez anos.

Aproveitando o gancho do relançamento de “Casadas com o Crime”, o que mudou nas questões específicas a mulheres do sistema prisional de 2008 pra cá?

Quando eu escrevi esse livro, eu já havia percebido que o número de mulheres presas estava aumentando. Eu acredito que desde aquela época deve ter aumentado muito, tanto proporcionalmente quanto em absoluto, apesar de não possuir agora dados para confirmar [ informações do CNJ mostram que a população carcerária feminina subiu de 5.601 para 37.380 detentas entre 2000 e 2014, um crescimento de 567%, superior à taxa geral, de 119% no mesmo período ]. E isso sinaliza que cresceu não só o envolvimento feminino com o crime organizado, mas com o crime em geral.

Recentemente você afirmou que os massacres recentes nos presídios brasileiros eram uma tragédia anunciada. Os conflitos descritos em “Xeque-Mate” hoje se expandiram pelo Brasil?

O livro trata de uma guerra específica do estado de São Paulo. De um lado você tinha a ROTA, uma tropa de elite, à qual a Secretaria de Segurança Pública delegou poderes para poder fazer a investigação, assumindo o papel da Polícia Civil. E que cometeu vários abusos. Isso gerou um conflito no qual o PCC saiu matando a esmo e no varejo vários policiais militares.

De lá pra cá a facção criminosa cresceu muito. Ela já tinha raízes em outros estados - e em outras prisões - e foi esse avanço que gerou esse conflito interestadual, em busca da ampliação do tráfico de drogas. Em São Paulo até então existia o monopólio do tráfico, por isso esses conflitos eram muito menores.

Mas reitero: o que descrevi foi uma coisa específica do estado e o que aconteceu recentemente tem relação com a expansão do PCC.

Há dois meses foi anunciado o começo de sua colaboração com a Ponte Jornalismo, assim como que você estava trabalhando em um quarto livro. Como tem sido este trabalho?

Tenho vários amigos na Ponte e alguns deles me convidaram. Eu gostei da proposta de trabalho voltado aos direitos humanos e aceitei. Estão me deixando bem à vontade de escrever quando eu quiser.

Como eu estou envolvido com o livro, tenho feitos poucas coisas, mas pretendo me dedicar mais. É um trabalho voluntário, porém feito com muito carinho.

E “Meio que em off”, livro que reunirá bastidores do jornalismo e de sua biografia?

Já está terminado, só falta fazer as últimas leituras. Estou negociando com algumas editoras e acredito que até o final deste semestre consigo encontrar uma editora que se interesse em publicá-lo.

O relançamento das duas obras ocorrerá na Rua Barão de Tatuí nº 282 - São Paulo, na Sotero Cozinha Original, às 20h.