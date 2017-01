O Observatório Social do Rio (OS-Rio) convida para um fórum de transparência com foco na temática de participação de microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) na contratação pública. O evento tem a co-realização e o apoio de entidades locais como o Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e a Associação Comercial (ACRio). O evento "Transparência e participação de MEs e EPP na contratação pública" ocorrerá no dia 15 de fevereiro, das 14h30 às 18h, na sede da ACRio: Rua Candelária, 9 - 12º andar. O formulário para inscrição está disponível aqui. Abaixo a programação completa já disponível na página oficial: 14h30 Coffee Break 15h00 - Abertura: Assinatura parceria com CRC, ACRio e OSBrasil. 15h30 - Palestra presidente Observatório Social do Brasil sobre transparência da informação pública e participação no ME e EPP na contratação pública. Palestrante: Ney da Nóbrega Ribas, presidente Observatório Social do Brasil, e Roni Enara, diretora executiva do Observatório Social do Brasil. 16h00 - Mesa transparência da informação pública Palestra "Transparência das Grandes Cidades – Achados de cinco estudos”. Palestrante: Professor Dr. Gregory Michener - Coordenador do Programa de Transparência Pública (PTP), Professor adjunto FGV/EBAPE. Palestra: Gastos Abertos, como queremos conectar o dinheiro público com o cidadão Palestrante: Thiago Rondon - Conselheiro consultivo da Open Knowledge Brasil e coordenador do projeto Gastos Abertos. 17h00 - mesa ME e EPP na contratação do município do Rio de Janeiro Palestra: SEBRAE. Projeto "Compras Mais 2" e "Rio Negócios" Palestra: OSRio. ME e EPP na contratação do município do Rio de Janeiro. Perspectivas iniciais. Palestrante: Tatiana Bastos, advogada e coordenadora do grupo de implantação do OSRio. 18h00 - Encerramento