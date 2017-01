26/01/17 - 10h49 - Amanda Ariela ICFJ abre chamada para bolsa de produção de reportagens sobre desenvolvimento infantil

O International Center for Journalists (ICFJ, na sigla em inglês) abriu chamada para uma bolsa com duração de um ano. Os selecionados vão receber treinamento, tutoria e apoio financeiro para produzir reportagens sobre nutrição e desenvolvimento infantil na primeira infância. Dez jornalistas do Brasil, Bangladesh, Índia, Quênia, Nigéria e Tanzânia serão selecionados para participar do programa. O objetivo da bolsa é aprimorar a cobertura de saúde infantil e formar uma rede de jornalistas para cobrir esse assunto. Para se candidatar à bolsa, os interessados devem preencher um formulário e enviar currículo, exemplos de reportagens sobre desenvolvimento infantil e uma proposta de pauta que o bolsista poderá produzir, além de um plano de publicação. O material deve ser enviado até 13.mar.2017. Serão aceitas propostas de jornalistas cobrindo saúde infantil e desenvolvimento nos países indicados. Os interessados devem estar trabalhando em algum veículo de mídia ou ter o comprometimento de publicar as reportagens produzidas em algum meio de comunicação. A seleção dos bolsistas será feita através de um painel internacional de juízes e será feita de acordo com os critérios de qualificação profissional, experiência relevante, reportagens anteriores e impactos causados em políticas ou em problemas relacionados ao desenvolvimento.