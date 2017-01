O InternetLab, organização sem fins lucrativos que promove o debate acadêmico e a produção de conhecimento nas áreas de direito e tecnologia, recebe até 3.fev.2017 as inscrições para a primeira edição da Escola InternetLab. O programa “Para contar as histórias do futuro: jornalismo e políticas de internet” acontece entre os dias 2 e 14 de abril de 2017 e vai debater o jornalismo e as histórias e conflitos que envolvem direitos digitais. O treinamento é gratuito e, ao todo, serão selecionados 20 jornalistas - dez do Brasil e dez de outros países da América Latina. O InternetLab oferece bolsas para cobrir despesas com outros custos relativos ao curso, como acomodação, alimentação, e transporte. O coordenador de cursos da Abraji, Tiago Mali, será um dos instrutores do programa, que envolve palestras, seminários, oficinas e workshops, além de acompanhamento remoto dos participantes. Nesta edição, três eixos temáticos norteiam a programação. São eles: (1) por dentro dos conflitos (internet, política, histórias, tendências); (2) como contar histórias? (bases de dados, vazamentos, fact-checking); e (3) efeitos a serem considerados (big data, efeito bolha, engajamento, segurança). Convidados de vários veículos e iniciativas também compartilharão suas experiências e vão discutir o uso de bases de dados na construção de narrativas, os desafios decorrentes do big data, ferramentas de segurança digital, exemplos de jornalismo investigativo e jornalismo de dados. Temas atuais como os bloqueios do WhatsApp, a remoção de conteúdo de plataformas on-line e a relação entre internet, gênero e raça também serão destacados na Escola InternetLab 2017. O treinamento é voltado para jornalistas interessados em contar histórias sobre as mudanças sociais, políticas, e culturais decorrentes da expansão da tecnologia e da internet. As inscrições devem ser feitas pelo envio de um email para escola@internetlab.org.br, com os seguintes arquivos: currículo, carta de motivação, cópia de artigo publicado recentemente na área de tecnologia, carta de recomendação (opcional) e, caso seja necessário. O edital completo com todas as informações sobre a Escola InternetLab pode ser lido aqui.