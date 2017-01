A Columbia University abre inscrições para um MOOC sobre “Global Muckraking: Investigative Journalism and Global Media”. O curso é on-line, gratuito e em inglês. As aulas começam em 8.fev.2017 e são ministradas por Anya Schiffrin, diretora da especialização em Tecnologia, Mídia e Comunicações da Columbia. “Muckraking” é um termo em inglês sem tradução direta para o português que define a investigação e a exposição de escândalos, desvios de conduta e corrupção, especialmente na política, feita por jornalistas. Usando exemplos de jornalismo investigativo da Ásia, África, América Latina e Europa, o curso de “Global Muckraking” da Columbia busca auxiliar no entendimento de como a conscientização pública pode criar mudanças sociais e políticas. O curso tem duração de 5 semanas e requer um esforço semanal de 3 a 5 horas. O conteúdo inclui entrevistas com historiadores e jornalistas investigativos como Steve Coll, Adam Hochschild, Mike Hudson, David Kaplan, Jason Ng, Maria Teresa Ronderos, Joel Simon, Laura Schneider, Omoyoele Sowore e outros. As aulas vão abordar como jornalistas podem vigiar o governo e as corporações, as pressões do jornalismo investigativo e tendências de inovações jornalísticas, além de traçar um panorama histórico de reportagens que descobriram injustiças desde o século XVI até os dias atuais. Em 2014, Anya Schiffrin, instrutora do curso, é a organizadora do livro “Global Muckraking: 100 Years of Investigative Journalism from around the World”. O material aborda reportagens de jornalismo investigativo e inclui o Brasil em dois capítulos. Um deles contextualiza “Os Sertões”, de Euclides da Cunha e tem introdução escrita por Leopoldo Bernucci e o outro é dedicado a coluna de Jânio de Freitas, da Folha de S.Paulo, “Concorrência da Ferrovia Norte-Sul foi uma farsa”. A introdução deste capítulo foi escrita pelo secretário-excutivo da Abraji Guilherme Alpendre e da jornalista Angela Pimenta. Para realizar inscrição no curso de “Global Muckraking” da Columbia, clique aqui.