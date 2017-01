O International Reporting Project abre inscrições para jornalistas profissionais interessados em produzir reportagens sobre problemas globais relacionados a religiões. Não há um deadline fixo e a distribuição das verbas disponíveis será feita de acordo com as propostas de pautas aceitas. Podem ser enviadas propostas de pautas que incluam a relação da religião com os tópicos de: conflito e paz; meio ambiente e sustentabilidade; desenvolvimento político e econômico; saúde e educação; gênero, raça e sexualidade; lei e direitos humanos; movimentos sociais; migração e humanismo. As pautas podem ser internacionais e o tempo a ser gasto no país de destino é flexível. As bolsas duram normalmente entre duas e sete semanas. As reportagens podem ser produzidas em diversos formatos de mídia, incluindo impresso, on-line, rádio, televisão, fotografia, redes sociais e vídeos. Podem enviar propostas de pautas jornalistas experientes, com histórico de sucesso na produção de reportagens para veículos de mídia influentes. Jornalistas freelance são encorajados a participar e devem mencionar um local de provável publicação da reportagem em sua proposta. Esta bolsa não é oferecida para estudantes e jornalistas recém-formados, sem experiência profissional. O IRP dará prioridade para profissionais que se propõem a cobrir um território novo e não as histórias que estão acostumados. Para se inscrever é necessário preencher o formulário on-line no site do IRP, o que inclui um ensaio de no mínimo mil palavras e a pauta a ser produzida. O formulário deverá ser preenchido em inglês, mas a reportagem pode estar em qualquer outra língua. Os interessados também devem incluir uma orçamento detalhado de como deverão gastar o valor da bolsa. O IRP informou que deverá dar prioridade a bolsas de menor valor, que permitem que várias reportagens possam ser produzidas, ao invés de só uma. Para mais informações, acesse o edital no site do IRP. Sobre o IRP O IRP foi criado em 1998 como uma organização que busca preencher o vazio em áreas de cobertura que geralmente não são abordadas pela mídia. As bolsas são financiadas por de parcerias com fundos e organizações apartidárias. Esta bolsa em específico teve o apoio da Henry Luce Foundation, criada pelos descendentes do co-fundador e editor chefe da revista TIME, Henry Luce. As reportagens sobre o Brasil que foram produzidas por bolsistas do IRP podem ser lidas neste link.