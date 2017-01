Texto publicado em 19.dez.2016, no site da FNPI. Traduzido pela Abraji. Marta del Vado conduzirá uma das oficinas on-line do Programa 5 Sentidos, dedicado a fortalecer a cobertura dos Direitos Humanos, neste caso, por meio de rádio ou podcasts. Aqui, apresentamos uma amostra do que os 20 jornalistas selecionados poderão aprender na oficina de áudio. Três sites especializados Os podcasts mensais da Revista 5W: “São análises profundas sobre situações de conflito onde os Direitos Humanos se tornam vulneráveis. A 5W é uma revista de reportagens e fotografias internacionais que aposta na profundidade, narração, explicação, imagens e áudios. Eles publicam matérias dos 5 continentes em todos os formatos, explorando o melhor de cada um. 2. O Programa Punto de Fuga da rede SER: “É um espaço semanal de atualidade dedicado aos Direitos Humanos, à denúncia social e a cooperação internacional”. 3. Radio Ambulante: “Não só contam histórias relacionadas com os Direitos Humanos, mas também o manejo que fazem do áudio, para ambientar as situações, é maravilhoso.” Radio Ambulante é um podcast que conta histórias latino-americanas de todos os países de fala hispânica, incluindo os Estados Unidos. Buscam levar a estética da boa reportagem da imprensa escrita para o rádio. Em 2014, a Radio Ambulante ganhou o Prêmio de Jornalismo Gabriel Garcia Márquez, na categoria Inovação. E é o primeiro podcast em espanhol a ser distribuído pela National Public Radio (NPR). Três conselhos Os depoimentos são fundamentais para contar histórias em áudio, mas é importante usar outros recursos sonoros para contar uma realidade, como o sarcasmo ou os silêncios. Chame as coisas pelos seus nomes: Faça o uso preciso e requintado da linguagem, pois as palavras que usamos têm um efeito subliminar. A linguagem pode ajudar a eliminar as injustiças ou a perpetuá-las. Expressões como “crime passional” ou “É dia de branco” refletem como a linguagem pode ser perversa. Tenha sempre em mente que não contamos histórias de Direitos Humanos para recriamos o drama do outro, e sim para levantarmos e denunciarmos injustiças. Marta del Vado trabalhou na equipe humanitária da Oxfam na América Latina e no Caribe e foi correspondente das Nações Unidas em Genebra. Atualmente é repórter da editoria Internacional da Rede SER, a principal rádio informativa da Espanha. Ganhou o Prêmio Cemex-Nuevo Periodismo em 2009, entregue pela FNPI, na categoria Rádio. 5 Sentidos O Programa 5 Sentidos, promovido pela Fundação Gabriel Garcia Márquez para o Novo Jornalismo Iberoamericano (FNPI) chega a sua segunda edição. Desta vez, ele é dirigido por Cristian Alarcón, diretor da Revista Anfibia, e têm 5 seminários on-line abertos ao público e 3 oficinas dirigidas a 20 participantes que serão selecionados por convocatória.