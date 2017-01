A Fundação Nuevo Periodismo Iberoamericano encerra amanhã as inscrições para seu curso-online e gratuito “Uma Radiografia da Sustentabilidade das Empresas ”. As aulas começam em 23.jan.2017 e terminam em 17.fev.2017. Serão selecionados 30 participantes. Além dos aspectos econômicos comuns, os selecionados para o curso irão aprender a analisar a sustentabilidade e o lado social das empresas. O curso abordará organizações que ao longo dos últimos anos priorizaram este tema, através da análise dos objetivos das diferentes agendas globais e locais vigentes (Rio 92, ODS/ Horizonte 2030, COP-21, Habitat III, etc). Além disso, os alunos também vão aprender a ver a realidade das empresas, do ponto de vista da sustentabilidade. O treinamento também irá abordar a importância da comunicação, publicidade e do trabalho de lobby. O curso é conduzido pelo jornalista espanhol Gumersindo Lafuente. Podem se inscrever jornalistas que cobrem o setor empresarial da América Latina, ou que tenham como foco as editorias de economia, meio ambiente, cidades, saúde e desenvolvimento, em qualquer tipo de formato. As inscrições devem ser feitas através do site da FNPI, até 10.jan.2017.