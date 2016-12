09/12/16 - 13h45 - Roda de conversa com alunos do Projeto Repórter do Futuro e ato em defesa dos jornalistas acontecem amanhã

Os alunos de jornalismo que participaram dos três módulos realizados pelo Projeto Repórter do Futuro em 2016 vão se reunir amanhã, 10.dez.2016, das 9h ao meio-dia, para um balanço das atividades e das reportagens durante os programas. O encontro é aberto ao público e acontecerá no Auditório Luiz Tenório de Lima, da Câmara Municipal de São Paulo (Viaduto Jacareí, 100). A discussão será transmitida pela internet. Estarão presentes alunos do “XV Curso de Informação sobre Jornalismo em Conflitos Armados e outras Situações de Violência”, “Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter” e “3º Curso de Informação sobre Jornalismo e Direitos Humanos” e os respectivos coordenadores pedagógicos. Após a roda de conversa, os estudantes vão se dirigir à Praça Memorial Vladimir Herzog, para um “ato-piquenique”. A reunião acontecerá em comemoração ao aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e em cobrança à realização de um painel em homenagem aos 1004 jornalistas que assinaram o documento “Em Nome da Verdade”, entregue à Justiça Militar em 6.jan.1976, destacando a farsa do suicídio de Vladimir Herzog. O encontro, aberto ao público, também prevê homenagens aos 1004 jornalistas e um protesto contra as agressões que os profissionais da área vêm sofrendo da Polícia Militar de São Paulo desde 2013. A cartunista Laerte realizará a venda do “Envelope da Solidariedade”, reeditado para levantar fundos para a construção do painel em homenagem aos 1004 jornalistas. Os envelopes contém pombas desenhadas pelos cartunistas Zélio, Geandré, Ziraldo, Henfil, Laerte e outros. Ao todo, 30 exemplares - um para cada artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos - serão vendidos por R$ 100. O valor obtido nas vendas será destinado à construção do painel.